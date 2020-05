Am Samstag durften Einkaufzentren und große Geschäftslokale wieder aufsperren. Am Montag warten weitere, große Schritte in Richtung Normalität auf die Steirer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Montag wieder nach Normalfahrbahn unterwegs: Die ÖffisAb Montag wieder nach Normalfahrbahn unterwegs: Die Öffis © Juergen Fuchs

Kauflustige standen am Samstag in den steirischen Einkaufszentren, die nach sieben Wochen erstmals wieder aufsperren durften, Schlange. Nach fast sieben Wochen Corona-Shutdown starteten auch Einkaufszentren, Friseure sowie alle Geschäfte mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche neu durch. Die Steiermark ist zurück auf den Weg in die "Normalität". Gleich ein ganzes Bündel an Neuerungensteht nun am Montag an. Ein Überblick: