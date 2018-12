Facebook

Auf dieser Bank in der Annenstraße verbrachte Günther die letzten beiden Jahre. Jetzt kümmert sich wieder jemand um ihn © Fuchs

Günther K. (48) kennen viele in Graz. Sein Schicksal beschäftigt die Menschen schon seit langer Zeit. Vor zwei Jahren berichteten wir etwa über das Engagement einer Pinkafelderin und eines Tankstellenpächters in der Wiener Straße, die sich um den im Leben Gestrandeten kümmerten. Über die Berichte in der Kleinen Zeitung aufmerksam geworden, verschaffte die BWSG, eine Genossenschaft der Eisenbahnergewerkschaft, Günther sogar eine kleine Wohnung. Die Welle der Hilfsbereitschaft sorgte für Unterstützung im Rahmen unserer Aktion „Steirer helfen Steirern“, denn es könne ja nicht sein, äußerte sich damals ein Leserbriefschreiber, „dass in Graz einem Menschen nicht geholfen werden kann“.

