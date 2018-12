Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wolfgang Pucher im Kreis seiner Familie in Kirchbach-Zerlach © Privat

Dieses Flair, dass etwas Geheimnisvolles kommt...

Die Kindheit des 1939 geborenen Eggenberger Pfarrers Wolfgang Pucher war wie bei so vielen jener Zeit bestimmt von großer Armut. Er wuchs in Zerlach in der Südoststeiermark auf. „Mein Vater starb im Krieg, meine beiden Geschwister und ich lebten mit meiner Mutter in zwei Räumen, von denen nur einer beheizt war“, schildert Pucher. „Nur zu Weihnachten wurde auch der zweite Raum, das Schlafzimmer, mit einem Kanonenofen gewärmt. Ich erinnere mich noch genau an den Glockenklang des Engelsspiels, das meine Mutter am Heiligen Abend dann in Bewegung setzte. Ich werde dieses Flair, das etwas Geheimnisvolles vom Himmel kommt, das wir gar nicht verdienen, niemals vergessen. Vor Jahren habe ich mir selbst ein solches Engelsspiel gekauft, das ich jedes Jahr zu Weihnachten spiele.“ Heutige Weihnachtsfeiern verbringt er am Liebsten im Vinzidorf, jenem Asyl in Leonhard, das Pucher einst für Obdachlose initiierte. Wolfgang Pucher, Pfarrer

Zeit spielt eine neue Rolle

„Ich verbinde Weihnachten mit Ruhe. Zeit spielt da eine ganz neue Rolle, gerade bei uns, wo die Vorweihnachtszeit immer schon hektisch war, meine Eltern hatten ja auch schon ein Geschäft. Am 24. ab Mittag ist der Kontrast dann groß. Ich genieße das sehr. Meine Kindheit verbrachte ich in Salzburg, und wenn ich an Weihnachten von früher denke, ist alles immer tief verschneit.“ Klaus Weikhard, Unternehmer

Fest im Bauernhof

„Wir sind eine große Familie und Weihnachten war immer eine Sensation. Einmal hab ich neue Ski bekommen, das war ein besonderes Geschenk. Heuer feiere ich in Semriach im Bauernhaus mit meiner Lebensgefährtin. Mutter, Schwiegereltern und Verwandte sind da, und ich hoffe, dass es sich auch bei Andreas ausgeht.“ Willi Gabalier, Tänzer



Willi Gabalier Foto © Oliver Wolf

Heute wie damals ein Familienfest

„Ich freue mich jedes Jahr auf die Weihnachtszeit, weil ich über die Feiertage nach Hause fahre. In meiner Kindheit erschien mir das Fest immer geheimnisvoll: Der Schnee hüllte die Stadt ein, die Wohnung wurde geschmückt, es roch nach Orangen, Stollen und Tannenzweigen. Schön ist: Heute wie damals sitzt die Familie an diesem Tag beisammen.“ Henriette Blumenau, Schauspielerin

Lederball und weiße Weihnachten

„Christmette, Bescherung, Essen - in unserer Familie wird Weihnachten schlicht und einfach gefeiert. Meine schönste Weihnachtserinnerung war mein erster Lederfußball, den ich mit sieben Jahren bekommen habe. Damals habe ich ihn nicht gleich ausprobieren können. Da war zu viel Schnee. Schade, dass weiße Weihnachten nicht mehr normal sind.“ Mario Haas, Sturm-Legende

Mario Haas Foto © Gepa

Die Weihnachtswerkstatt

„Am 8. Dezember beginnt meine besinnliche Zeit, da eröffne ich meine ganz persönliche Weihnachtswerkstatt. Für mich war Weihnachten in jeder Lebensphase etwas Besonderes, man muss es nur anders nehmen. Was als Kind die spannende Frage nach dem Christkind war, ist jetzt das Familiäre.“ Edith Hornig, Unternehmerin

Ein besonderer Abend

Sie sprintete heuer zum EM-Limit, zu Weihnachten genießt Leichtathletin Alexandra Toth die Ruhe daheim. „Ich bin viel unterwegs - da freue ich mich sehr, den Heiligen Abend in Graz zu feiern“, so die 23-Jährige. „Weihnachten ist etwas Besonderes. Es ist nicht selbstverständlich, dass man mit seiner Familie feiern kann." Alexandra Toth, Leichtathletin