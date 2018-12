Recycling-Christbaum & Co.So werden in China steirische Weihnachten gefeiert

Der Feldbacher Kurt Macher ist General Manager des vielfach ausgezeichneten Luxushotels "Temple House" in Chengdu. Dort zelebriert er mit seinem Team Weihnachten auf steirisch - und stellt zugleich den Umweltgedanken in den Vordergrund.

Recycling-Christbaum & Co.

Kurt Macher mit seiner Mutter vor dem Recycling-Christbaum © Temple House

Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter: Aus 2500 alten Plastikflaschen und wiederverwerteten Swarowski-Kristallen hat das „Temple House“ in der chinesischen Provinz Sichuan einen Christbaum gezaubert. Der ungewöhnliche Umweltschutz-Baum sorgt bereits international für Aufsehen – so listete ihn der britische „Telegraph“ neben luxuriösen Designer-Glitzergewächsen unter den weltbesten Weihnachtsbäumen.

