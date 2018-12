Beim Charity-Weihnachtskonzert der Antenne Steiermark traten Josh., Thorsteinn Einarsson, Julian Le Play, Thomas Spitzer (EAV), Lemo und Tagtaeumer im 14. Stock des Styria-Media-Centers auf. Die Antenne sendet das komplette Konzert am 24. Dezember um 12 Uhr im Radio.

Gipfeltreffen der jungen österreichischen Popszene auf der Bühne im Styria Media Center © Antenne Steiermark/Erwin Scheriau

Großes Staraufgebot im 14. Stock des Styria Media Centers: Beim Charity Weihnachtskonzert der Antenne Steiermark gab sich die Spitze des jungen Austropops das Mikro in die Hand. In den exklusiven Räumlichkeiten hoch über den Dächern von Graz traten die in den Charts dauerpräsente Deutschpop-Band Tagtraeumer, Josh., der mit "Cordula Grün" heuer den Sommerhit des Jahres lieferte, der junge österreichisch-isländische Musiker und "Amadeus"-Preisträger Thorsteinn Einarsson, Radioliebling Julian Le Play sowie Lemo auf, der sich EAV-Mann Thomas Spitzer als Verstärkung geholt hatte.