Steirer des Tages"Bist du der echte Nikolaus?"

Eigentlich lehrt Universitäts-Professor Martin Schmid pharmazeutische Chemie... © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Wer ist eigentlich dieser Nikolaus? In Graz gibt es mindestens zwei Antworten auf diese nicht ganz einfache Frage: Der heilige Nikolaus war ein Bischof aus Kleinasien und wäre inzwischen über 1700 Jahre alt. Er bleibt bis heute für seinen Einsatz zum Wohle von Armen und Kindern in Erinnerung. Der Nikolaus dagegen, der jährlich die Kinder des Universitäts-Kindergartens am Rosenberggürtel besucht, kommt aus Graz und ist ein einundfünfzigjähriger Universitätsprofessor: Martin Schmid schlüpft seit Anfang der Neunziger jedes Jahr in die Rolle des hilfreichen Heiligen, um den Kindern eine Freude zu bereiten. "Angefangen hat das Ganze in meiner eigenen Studienzeit. Ich wurde von einer Bekannten gefragt, ob ich nicht einmal als Nikolaus in den Kindergarten kommen möchte." Dieses eine Mal scheint ein Erfolg gewesen zu sein, immerhin geht Schmid heute zum sechsundzwanzigsten Mal in Folge auf Nikolaustour.