Beim Eisernen Tor in Graz schenkten am Montag Prominente zugunsten von „Steirer helfen Steirern“ Punsch aus. Die Kleine-Zeitung-Chefs Hubert Patterer und Thomas Spann wurden unter anderem von Markus Schopp, Hartberg- und Sturm-Spielern unterstützt.

Markus Schopp und seine erfolgreichen Kicker vom TSV Hartberg schauten auch vorbei © ballguide/Christof Hütter

Am Montag schenkten beim Eisernen Tor in Graz wieder Prominente zugunsten unserer Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“ Punsch aus.

Gutes trinken und Gutes tun können die Gäste in der von TIMEFOR Event (Christoph Katschner) zur Verfügung gestellten Hütte noch bis 22 Uhr. Bereits vorbeigeschaut hat TSV-Hartberg-Trainer Markus Schopp mit sechs seiner derzeit sehr erfolgreichen Kickern. Es folgten später noch Sturm- und GAK-Kicker sowie Kleine-Chefredakteur Hubert Patterer und Geschäftsführer Thomas Spann.

