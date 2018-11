Fanny von Arnstein, Verwandte des Spittaler Schlossherrn Georg Pereira-Arnstein, soll im 19. Jahrhundert in Wien den Christbaum salonfähig gemacht haben. Ein Protokoll erzählt von der Feier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Brauch, einen Christbaum aufzustellen, stammt aus Deutschland © Fotolia/Smileus

Wenn Georg Pereira-Arnstein von den Glücksfällen erzählt, die ihm die Sanierung von Schloss Rothenthurn bei Spittal ermöglicht haben, erzählt er auch die Geschichte von Franziska von Arnstein. Seine Verwandte war zu Zeiten des Wiener Kongresses in Wien Gesellschaftsdame Nummer eins. "Bei Tante Fanny waren große Persönlichkeiten wie Metternich oder Voltaire zu Gast", sagt der Schlossherr. Sie verewigten sich in einem Bücherl, das später einmal in das Eigentum von Pereira-Arnstein gelangen sollte. Ein Museum interessierte sich für diesen Schatz und kaufte es ihm ab.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.