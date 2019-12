Neuerscheinung. Die erfolgreiche Serie der Kleinen Zeitung liegt nun als Buch vor. Die besten Grazer Spaziergänge von Christian Weniger, Karl Kubinzky und der Cockerspanieldame Paula in einem Band.

Das neue Buch "Grazer Spaziergänge mit Paula", erhältlich im Internet unter shop.kleinezeitung.at, in den Büros der Kleinen Zeitung sowie im gut sortierten Buchhandel © KK

Immer wieder fragten geneigte Leserinnen und Leser: Werden die Spaziergänge mit Paula denn auch als Buch erscheinen? Es dauerte zwar, aber jetzt ist es so weit: Das Buch ist da, druckfrisch, wie es so schön heißt. Gefüllt mit einer Auswahl der besten Geschichten über die alten Straßen und Plätze von Graz und das, was von dem alten Glanz bis heute geblieben ist.