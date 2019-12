Bald ist er geschmückt, der Christbaum. Nicht immer stand er am Heiligen Abend im Zentrum.

Christbaummarkt 1948: Die Bäume wurden früher in Kärnten nicht immer aufrecht aufgestellt © Sammlung Volkskundemuseum/Hauber

Oida Mau,

du bist scho hundert Joah.

Dazöh ma wia des woa,

Weihnachten.

I hab scho davon glesn,

sag wia is des gwesen

wie woa Weihnachten?

(Georg Danzer, 1976)

Einmal noch schlafen, dann biegen sich die Christbäume wieder unter der Last von LED-Kerzen und Lametta, darunter türmen sich jede Menge Packerl. War das aber immer so? War es nicht einst ein spartanisches Fest?

Man muss schon weit über „hundert Joah“ zurückblicken, wenn man ergründen will, wie Weihnachten früher einmal war. „Weitaus wichtiger war früher die Weihnachtskrippe, die Darstellung der Geburt Jesu. Allerdings wurden auch Tannengrün und grüne Pflanzen in der Wohnung aufgestellt. Im Mölltal wurden etwa Weihnachtsboschen in der Stube quer aufgehängt. Das waren sehr starke Äste von Nadelbäumen“, klärt der Kärntner Volkskunde-Experte Heimo Schinnerl auf.

Als Christbäume von der Decke hingen

Der Christbaum selbst war ein protestantischer Brauch, der sich geschichtlich betrachtet von Deutschland aus, zunächst in Pfarrhäusern und bürgerlichen Häusern, ausbreitete. Erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er geläufiger und dann auch in einfacheren Bevölkerungsschichten üblich. Über das Bürgertum und die Kirchen griff der Brauch immer weiter um sich. Aus dem Lavanttal und der angrenzenden Steiermark ist eine Besonderheit überliefert. „Dort hing man früher die Christbäume von der Decke herab, allerdings nicht aus Platzmangel, sondern um Dämonen vom Herrgottswinkel fernzuhalten“, sagt Schinnerl.

Geschmückt wurden die Bäume früher traditionell mit Äpfeln. Diese standen symbolisch für den Paradiesapfel und somit für den Sündenfall von Adam und Eva, erklärt der Volkskundler: „Später wurden diese durch die Glasindustrie zu Christbaumkugeln umgeformt, die wir heute noch kennen.“

Oida Mau,

jetzt wass i’s ganz genau,

jetzt wass i wia des woa,

Weihnachten.

I wollt, i hättert glebt

vor über hundert Joah,

zu Weihnachten.