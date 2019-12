Alle Jahre wieder: warum die Bilder von Weihnachten zeitlos sind und uns auf ewig in Erinnerung bleiben werden. Auch, weil sich zu Weihnachten an sich nur wenig ändert, und das ist gut so.

Weihnachtsschnappschüsse: Die Kinder der Familien Oster und Rakowitz © Oster, Rakowitz

Die Zeit rast, nur zu Weihnachten steht sie still. Zumindest im kindlichen Universum, wenn man nichts mehr herbeisehnt als die Landung des Christkinds. Diese geballten Anstrengungen – der Advent mit Nikolaus, Krampus, 24 Türchen und vier Kerzen – hat man diese einmal hinter sich gebracht, folgen die letzten paar Stunden des endlosen Wartens. Der Tag beginnt früh, weil man schon in der Nacht wach lag und im Geiste den Wunschzettel fiebrig durchdeklinierte. Was mag es wohl bringen, das Christkind? Es folgt ein Vormittag der sich steigernden Unruhe, der in einem hektischen Mittagessen gipfelt. Danach meinen die Eltern, es habe oberste Priorität, dass das Kind an die frische Luft kommt. Für den Nachwuchs ist es durchaus enttäuschend, dass Mama und Papa so gar keine Achtsamkeit für die hohe Kunst des Wartens aufbringen können. Das Christkind ist voll beschäftigt und die Eltern machen Stress. Die (kleine) Welt steht kopf.