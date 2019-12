Stille Nacht & Co.O Jubel, o Leid! Die tragischen Schicksale hinter bekannten Weihnachtsliedern

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hinter einigen bekannten Weihnachtsliedern verbergen sich oft tragische Schicksale © New Africa - stock.adobe.com

Dem evangelisch geprägten Privatgelehrten und Dichter Johannes Daniel Falk, selbst einer armen Familie entstammend, bleibt nichts erspart. Mit seiner Frau und seinen Kindern lebt er in Weimar, in der schweren Zeit der napoleonischen Kriege, die mit Verheerungen und Plünderungen durch eine entfesselte Soldateska auch die städtische Zivilbevölkerung nicht verschonen. Falk engagiert sich im öffentlichen Bereich, um das Los der Menschen in dem von den Franzosen besetzten Weimar zu erleichtern, wird sogar zum Legationsrat ernannt.



1813 erfasst der Wirbelsturm des Schicksals die Familie Falk. Vier der sieben Kinder sterben durch die grassierende Typhusseuche, auch der Legationsrat erkrankt, überlebt jedoch. Der schon vorher sozial engagierte Johannes Daniel Falk bricht nicht zusammen, sondern gründet die „Gesellschaft der Freunde in der Not“, mit der er sich fortan um Waisenkinder kümmert. 1815 verfasst dieser Mann trotz unermesslichen Leids, das er erfahren musste, für seine kleinen Schützlinge ein Lied: „O du fröhliche“.





Christian Weniger Leitender Deskchef Mehr von Christian Weniger

Zur Melodie eines sizilianischen Marienliedes. In den folgenden Jahren sterben auch die drei anderen eigenen Kinder Falks. Zehn Jahre nach der Erstaufführung von „O du fröhliche“, scheidet der „Waisenvater“ nach schwerer Krankheit aus dieser Welt, am Valentinstag. Sein Lied wird eines der bekanntesten Weihnachtslieder im deutschen Sprachraum überhaupt – und ist es bis heute.