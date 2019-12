Ein unverzichtbares Element: die Schneeballschlacht

In vielen Fällen ist sie weiblich und versucht die Träume der Protagonistin zu zerstören. In manchen Fällen ist der Gegenspieler auch männlich.

Ein gut gebauter Mann zieht ohne tieferen Sinn sein Oberteil aus

EHM?

Wir wissen nicht, was es war, aber ein Weihnachtsfilm war das definitiv nicht. Go kitsch or go home!