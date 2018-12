Facebook

An die 170.000 Christbäume haben die Kärntner und Osttiroler heuer wieder gekauft, liebevoll geschmückt und daheim am Heiligen Abend zum Strahlen gebracht. Die meisten lassen ihre Bäume bis nach dem Dreikönigstag, den 6. Jänner, stehen. Manche sogar bis Mariä Lichtmess am 2. Februar. Dass die Nordmanntanne nach wie vor der beliebteste Christbaum ist, ist bekannt. Aber womit wird der Baum hierzulande geschmückt? Werden riesige Bäume bevorzugt oder setzt man doch lieber auf die platzsparende Variante? Und steht auch der eine oder andere besonders ausgefallene Christbaum in Kärntens Wohnzimmern?

Um diese Fragen beantworten zu können, brauchen wir Ihre Hilfe. Schicken Sie uns ein Foto von Ihrem Christbaum an lokal.redaktion@kleinezeitung.at.

Mittlerweile sind die ersten Bäume eingetroffen - und sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Aber sehen Sie selbst:

Fotos: So schön strahlen die Kärntner Christbäume Diesen Baum schickten uns Heimo und Martina Tscherne aus Himmelberg - verbunden mit einem lieben Weihnachtsgruß: "Frohe Weihnachten noch und einen guten Rutsch 2019!" Privat "Wir haben einen Baum gefunden, der es eindeutig verdient hat, geschmückt zu werden", schrieben uns Katharina und Stefan Walcher aus Zammelsberg. Das sehen wir genauso: Dieses außergewöhnliche Exemplar hat einen Stamm und zwei Spitzen. Und den zweiten Spitz erklimmt ein süßer Weihnachtswichtel. Privat Nadeln verlieren kann der Christbaum von Sabine Huber nicht. Dafür erstrahlt er länger als seine "echten" Zeitgenossen im Wohnzimmer: "Unser Baum ist zwar nicht echt, steht dafür aber schon seit Anfang Dezember." Privat Dieser schöne Weihnachtsbaum steht im Lavanttal. Johannes Kreuzer hat uns das Foto geschickt. Privat Auf Sicherheit setzt Sandra Gallob. Denn eine Led-Lichterkette erhellt den golden glänzenden Baum. Somit kann der Weihnachtsschmuck nicht zur feurigen Gefahr werden. Privat Gabriele Pressinger aus Viktring hält es ebenso. Und auch bei ihrem Baum ist Gold die dominierende Farbe. Privat 1/6