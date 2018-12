O Tannenbaum!Was weltweit auf dem Christbaum hängt

Strohsterne, Kugeln und Kerzen: Bis heute Abend werden noch die letzten Christbäume aufgeputzt. Aber nicht nur in Österreich sieht man den Christbaum gerne funkeln und glitzern. Was in anderen Ländern zwischen den Zweigen hängt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Marianne Mayer - Fotolia

Essiggürkchen

Natürlich feiert nicht jeder US-Amerikaner das Weihnachtsfest in aller Überschwänglichkeit zwischen Kitsch und Plastik. Aber irgendwie stimmt es schon: Das Blinken der unzähligen Lichterketten im Vorgarten kann schon auf der Netzhaut brennen. Dasselbe gilt auch für den Christbaum. Wer an dem ganzen Klimbim vorbeischaut, wird vielleicht eine kleine, saure Gurke zwischen den Ästen entdecken. Alle Gäste müssen nämlich am Weihnachtstag nach dem grünen Glas- oder Kunststoffanhänger suchen. Wer das Gürkchen findet, bekommt eine Belohnung. Zwar sind die Wurzeln des Brauchs unbekannt, in den USA glaubt man aber an einen deutschen Ursprung.

Piñata

In Mexiko starten die Feierlichkeiten schon am 16. Dezember mit den Posadas. Dabei wird der Herbergssuche von Maria und Josef gedacht. Wenn es um das Zerschlagen von Piñatas geht, laufen die Mexikaner zu dieser Zeit in Höchstform auf. Die bunten Figuren aus Pappmaschee werden mit Süßigkeiten befüllt, über den Köpfen der Menschen aufgehängt und für vogelfrei erklärt. Wer es schafft, mit einem Stock und verbundenen Augen die zumeist selbst gebastelte Konstruktion zu treffen, findet sich kurz darauf im Zuckerlregen wieder. Für den Christbaum gibt es eigene kleine Stern-Piñatas. Der Unterschied zu ihren großen Vorbildern: Sie sind leider leer.



Mexikaner verschönern ihren Christbaum mit Stern-Piñatas Foto © (c) fergregory - stock.adobe.com ((c) Fer Gregory)

Basketball

Das Weihnachtsfest hat in Thailand keinen großen Stellenwert. Nicht zuletzt, weil fast die gesamte Bevölkerung an Buddha glaubt. In Thailands Hauptstadt Bangkok hat ein Supermarkt trotzdem echte Nordmanntannen für umgerechnet rund 260 Euro im Angebot. Die Zielgruppe sind Christen, die aus beruflichen Gründen in Thailand leben. Und besucht man eines der großen Einkaufszentren, wird man auch dort über den einen oder anderen Christbaum stolpern. Aufgestellt werden diese meistens aus Kommerzgründen. Das treibt manchmal aber sehr seltsame Blüten: In Bangkok wurde ein Baum beispielsweise mit Fuß- und Basketbällen geschmückt.



Heiligen Drei Könige

Schokoladenfiguren in knisternder Glanzfolie gibt es in vielen Ländern. Während die Österreicher in der Vorweihnachtszeit üblicherweise Nikoläuse und Krampusse verschenken, hängen sich die Spanier die süße Version der drei Weisen aus dem Morgenland auf den Christbaum. Denn die Weihnachtsgeschenke werden in Spanien traditionellerweise von den Heiligen Drei Königen gebracht. Deshalb bedenkt man auch am 6. Jänner das Fest der Heiligen Drei Könige mit Umzügen und Geschenken. Und die Naschereien? Werter Leser, Sie vermuten es wahrscheinlich bereits: Die Schoko-Könige werden vom Baum gepflückt und es geht ihnen schonungslos an den Kragen.



Kekse

In der französischen Region Elsass liebt man Althergebrachtes. Kein Wunder, soll doch Schlettstadt die Geburtsstätte des Christbaums sein. Das belegt zumindest ein Rechnungsbuch aus dem 16. Jahrhundert. Vielleicht wird auch deshalb eine ganz bestimmte Tradition nach wie vor hochgehalten. Dort hängt man nämlich „Bredele“ auf den Christbaum. Ein Wort, das aus dem elsässischen Dialekt stammt und so viel wie „kleines Brot“ bedeutet, aber eigentlich Kekse meint. Wergerne heimlich vom Christbaum nascht, sei gewarnt: Keks ist hier nicht gleich Keks. Damit das Zuckergebäck länger als nur eine Saison seine Gestalt behält, wird auf die Zutatenliste hin und wieder auch Klebstoff gesetzt. In der französischen Region Elsass hängen Kekse auf dem Baum. Aber Achtung: Damit sie ihre Form behalten werden sie oft mit Klebstoff behandelt Foto © (c) Floydine - Fotolia