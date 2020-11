Facebook

Schöne Schürzchen und Nagelschuhe fürs Foto: Trotzdem wirken diese Bleiberger Volksschüler von 1911 nicht sehr glücklich © Schulmuseum.at

Wir schreiben das Jahr 1904. In Graz schießt am 22. November die erste „Kleine Zeitung“ aus der Druckerpresse und in hunderten Schulen wird die Leserschaft der Zukunft erzogen.

In den Klassen saßen – unter den Augen des Kaiser(foto)s – 40 bis 50 Kinder. Gelehrt wurden „Religion, Sprache, Rechnen, das Wissenswerteste aus Naturkunde, Erdkunde und Geschichte mit besonderer Rücksichtnahme auf das Vaterland, Schreiben, geometrische Formenlehre, Gesang, Leibesübungen.“ Hinzu kamen „weibliche Handarbeiten“ für Mädchen.