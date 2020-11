Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Ruhe liegt die Kraft des Landes: Kleine-Zeitung- Redakteur Ulrich Dunst wurde zum Homeoffice-Heimkehrer © Kleine Zeitung

Als dem ganzen Land zum zweiten Mal der Stecker gezogen wurde, landete irgendwo am Land zum ersten Mal der Stecker des Firmen-Laptops in der Dose. Wieder zurück im Homeoffice. Betonung auf Home. Anders als im Frühjahr kehrten nicht nur die Schreiber zurück in die eigenen vier Wände, sondern in diesem Fall auch das Heim zurück in die alte Heimat.