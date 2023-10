Lautes Geheule, ein permanentes Piepen und jede Menge blinkende Lichter getarnt im Wolfspelz. Solche Apparaturen sieht man in Japan immer öfter.

Es handelt sich dabei um die sogenannten "Monster-Wölfe" der Firma Wolf Kamuy. Laut eigener Angabe vertreibt der Roboter-Wolf wilde Tiere. Im konkreten Fall vor allem Bären.

Erstmals kamen die "Monster Wölfe" - aufgrund des Aussehens ein sehr treffender Name - 2020 zum Einsatz; in und um die Stadt Takikawa City auf der Insel Hokkaido. Sie wurden damals genutzt, um Ackerland zu schützen.

Laut Angaben des Herstellers ist das imitierte Heulen eines Wolfes mit einer Lautstärke von rund 90 Dezibel bis zu einer Distanz von einem Kilometer zu hören. Der Roboter-Wolf aktiviert sich, wenn sein Infrarotsensor eine Bewegung erkennt. Bis zu 50 verschiedene Geräusche soll das Gerät abspielen können. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sich die "Monster-Wölfe" auf Fahrgestellen durch die Landschaft bewegen und dabei neben Bären auch Wildschweine, Rehe und Affen verjagen.

Bären siedelten sich immer näher an Menschen an

In den vergangenen Monaten häuften sich jedoch im ganzen Land Bärenattacken, sodass die Nachfrage nach dem motorisierten "Monster" deutlich gestiegen ist.

"Immer mehr landwirtschaftliche Flächen in den Vorgebirgen, die einst als Pufferzone zwischen Bären und Menschen dienten, verschwinden", erklärt Shinsuke Koike, Professor an der Universität für Landwirtschaft und Technologie in Tokio im Gespräch mit der BBC. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf Bären, biologischer Vielfalt und Waldökosystemen liegt.

Das Ergebnis sei, dass sich junge Bären im Laufe der Jahre immer näher an den Orten angesiedelt haben und den Lärm und die hellen Lichter gewohnt wurden. 2021 war mit zumindest vier von Bären getöteten und zehn verletzten Personen eines der tödlichsten Jahre seit Aufzeichnungsbeginn.

Nach Schätzungen der Regierung leben rund 12.000 Braunbären auf der Insel Hokkaido. Auf der Hauptinsel des Landes, auf der sich auch Tokio befindet, sollen es rund 10.000 Schwarzbären sein. Im Gegensatz zur Bevölkerung Japans, die immer älter wird, wächst die Population der Bären.