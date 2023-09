Der Duft von mexikanischen Köstlichkeiten ist scheinbar nicht nur für uns Menschen sehr verführerisch. Eine Familie in Monterrey musste dies auf spektakuläre Art und Weise erfahren.

Denn, während sie in einem Park ein Geburtstags-Picknick für den 15-jährigen Santiago abhielten, tauchte plötzlich ein junger Schwarzbär auf und crashte die Party. Das Raubtier legte wenig Wert auf Etikette, sprang stattdessen auf den Tisch und machte sich über die Tacos, Enchiladas und das restliche Essen her.

Eine anwesende Person hielt die Szenen per Video fest. Im Hintergrund sieht man die Santiago und seine Mutter Silvia Macias, die wie erstarrt versuchen, die Situation heil zu überstehen. Dies gelang ihnen auch, denn ihre Freundin, die alles gefilmt hatte, lockte den Bären schlussendlich mit gefüllten Tacos weg.

Schwarzbären Sichtungen in Mexiko

Schwarzbären werden immer häufiger in Mexikos Städten gesichtet, vor allem im nördlichen Teil des Landes. Das berichtete El País, Spaniens größte Tageszeitung, im Sommer. Seit 2008 wurden im Bundesstaat Nuevo León, in dem sich auch Monterrey befindet, 244 Schwarzbären nach Meldungen von Anwohnern eingefangen und umgesiedelt. Dies gab die Behörde für Parks und Wildtiere in Nuevo León (PVSNL) an.

Schwarzbären gelten in Mexiko als eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Trotzdem erweiterten die Raubtiere ihr Gebiet in den vergangenen Jahren und siedelten sich beispielsweise wieder in Texas an (siehe nachfolgendes Video).