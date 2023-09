Mit Windel und Brustgeschirr in einen Vogelkäfig gesperrt - so verbrachte ein Berberaffe laut Angaben des Tierschutz Austria sein erstes Lebensjahr in einem privaten Haushalt in Oberösterreich. Durch das Einschreiten der Behörden, die seinem Besitzer den Babyaffen abnahmen, endete dieses Leiden jetzt.

Der circa ein Jahr alte Affe wurde ins Tierschutzhaus Vösendorf (Niederösterreich) gebracht, wo er nun versorgt und aufgepäppelt wird. "Unser Fokus liegt jetzt dabei, dem kleinen Affen so viel Ruhe wie möglich zu geben. Auch wenn er bei Menschen aufgewachsen ist, sind Begegnungen, mit unbekannten Personen, mit enorm viel Stress verbunden", erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Der Berberaffe erkundet bereits sein vorübergehendes Zuhause. © Tierschutz Austria

Seine Art gehört zu den streng geschützten Affen. Wenn er wieder voll fit und zur Ruhe gekommen ist, wird ein Platz mit Artgenossen für ihn gesucht. Seine Eingliederung könnte allerdings schwierig werden, da er "von Hand aufgezogen wurde und dadurch nie normales Verhalten kennengelernt hat", so Scheidl weiter.

Ein Dank gelte jedenfalls den Behörden in Oberösterreich, die eingeschritten sind und den Affen gerettet haben.