In Texas hatte eine 64-jährige Frau ein Erlebnis, das schier unglaublich ist. Ein Falke hatte eine Schlange auf sie fallen lassen, ehe er sie angriff.

Peggy Jones aus Texas hatte Ende Juli besonders viel Pech. Als sie am Abend des 25. Julis in ihrem Garten arbeitete, kam es zu einem Unglück, das nahezu unglaublich erscheint. Was war geschehen?

Falke und Schlange attackierten Peggy

Plötzlich stürzte eine Schlange vom Himmel und wickelte sich auf Peggys Arm, auf dem sie landete. Wenige Sekunden nach der Schlange landete auch ein Falke auf der 64-jährigen Texanerin. Der Vogel hatte zuvor die Schlange in seinem Schnabel, aber während des Fluges verloren. Als die Schlange auf Peggy fiel, attackierte der Falke die Pensionistin. Auch die Schlange verletzte die Frau beim Zwischenfall.

"Ich habe alles versucht, um die Schlange abzuschütteln, aber sie hat sich nur enger um meinen Arm gewickelt und immer fester zugedrückt", berichtete Jones gegenüber der Lokalzeitung "Silsbee Bee".

Der Falke sei wiederholt aus der Luft herabgeschossen und habe versucht, nach der Schlange und Peggy zu schnappen. "Er hat mich mit seinen Flügeln geschlagen und mit seinen Krallen meine Haut aufgerissen. Das ist auch, woher die tieferen Schnitte kommen", erzählt die Pensionistin über einen Tag, den sie wohl nie vergessen wird.