Eine Ära geht zu Ende: Paris Hiltons treuer Chihuahua "Harajuku" wurde stolze 23 Jahre alt, bevor er vor kurzem von uns ging. Die Hotelerbin trauerte um ihren geliebten Begleiter und wollte nicht ohne tierische Gesellschaft sein. Deshalb entschied sie sich dafür, einen neuen vierbeinigen Freund in ihr Leben zu lassen.

Doch Paris Hilton wäre nicht sie selbst, wenn sie ihrem neuen Chihuahua einen gewöhnlichen Namen geben würde. Auf Instagram lüftete sie nun das Geheimnis und enthüllte den skurrilen Namen ihres neuen Schützlings: "Prince Tokyo Gizmo Hilton". In einem herzlichen Video präsentierte die stolze Besitzerin den Welpen in verschiedenen schicken Outfits, was bei den Fans auf große Begeisterung stieß:

Vor der endgültigen Namenswahl hatte die Hotelerbin ihre Anhänger aktiv in den Entscheidungsprozess eingebunden und zahlreiche Vorschläge entgegengenommen. Paris Hilton zeigte sich dankbar für die Unterstützung ihrer treuen Fangemeinde und kommentierte: "Ich danke euch allen für eure ikonischen Namensvorschläge".

"Harajuku war Teil der Familie"

Mit "Prince Tokyo Gizmo Hilton" setzt die extravagante Unternehmerin ihre Tradition fort, ihre geliebten Hunde nach ihren bevorzugten Reisezielen zu benennen. Doch der Neue tritt in große Pfotenstapfen, denn erst vor zwei Monaten verabschiedete sie sich von ihrem langjährigen Weggefährten "Harajuku Bitch", der sie ganze 23 Jahre lang begleitete.

Auf Instagram teilte Paris Hilton damals ihre Trauer mit einer rührenden Bilderserie, die nicht nur Harajuku, sondern auch ihre anderen geliebten Vierbeiner zeigt. In einer emotionalen Würdigung beschrieb sie Harajuku als mehr als nur ein Haustier, sondern als Teil ihrer Familie und eine treue Freundin, die sie stets in guten und schlechten Zeiten begleitet hatte.

Wir wünschen Paris Hilton viel Glück und Freude mit ihrem neuen tierischen Weggefährten "Prince Tokyo Gizmo Hilton" und hoffen, dass er ihr genauso viel Freude und Liebe schenken wird wie sein Vorgänger. Möge der kleine Prinz in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und Paris Hilton in den kommenden Jahren begleiten.