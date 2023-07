Auf einer Schweizer Alm in der Nähe von St. Gallen kam es zu einem kuriosen Vorfall. Zwei junge Touristen legten auf ihrem Weg in Richtung des Berggipfels einen kurzen Zwischenstopp ein und begannen eine Kuh zu melken, die sie auf dem Weg antrafen.

Landwirtin traute ihren Augen nicht

Die Bäuerin, der die Kuh gehört, traute ihren Augen nicht. "Ich war total erschüttert, als ich das sah", erzählte die Landwirtin gegenüber "FM1Today". Es sei eine "absolute Frechheit". Die beiden Männer versuchten indes, die Milch, die sie von der Kuh melkten, mit einer Plastikflasche aufzufangen.

Die Landwirtin rief daraufhin hin die jungen Wanderer herbei und wollte mit ihnen über die möglichen Konsequenzen sprechen. Diese winkten jedoch ab und meinten, dass sie keine Zeit hätten. Als die Frau schließlich einen Hirten herbeirief, machten sich die Männer kurzerhand aus dem Staub.

Falsches Melken ist gefährlich

Für Kühe kann "falsches Melken" gesundheitliche Folgen haben: Die Kühe sind es in den meisten Fällen gewohnt, dass das Euter am Morgen und Abend jeweils komplett entleert wird. Passiere dies nicht, könne es im schlimmsten Fall zu einer Euterentzündung kommen. "In diesem Fall würde sich dann das Euter verhärten und die Kuh kann hohes Fieber bekommen", erklärt Beat Brunner, Präsident des Bauernverbandes Appenzell Ausserrhoden.

Auch für die Touristen hätte die Sache deutlich unangenehmer ausgehen können. Obwohl Kühe oft zutraulich zu Menschen sind, ist nicht ausgeschlossen, dass diese austreten, wenn sie sich nicht wohlfühlen. "Es kann sein, dass die Kuh erschrickt, wenn sie anders am Euter angefasst wird als sonst oder wenn es für sie unangenehm ist", erklärt Brunner.