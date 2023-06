Groß war der Schock, als am 15. Mai, kurz vor 17 Uhr, ein erst zwölf Wochen altes Esel-Baby vom Tierpark "Miller's Ark" in Hampshire (Südengland) entführt wurde. Die Mutter des jungen Tiers sei laut den Betreibern des Tierparks verzweifelt gewesen über das Verschwinden ihres Kleinen. Umso größer war die Freude, dass "Moon" nun wieder zurück ist, wie die Hampshire Police und der Tierpark bekannt gaben. Zahlreiche Facebook-Nutzer freuten sich mit den Besitzern und brachten das in Abertausenden Reaktionen zum Ausdruck.

Zuvor hatte die Farm Hinweise über den Aufenthalt von Moon erhalten und diese an die Polizei weitergeleitet. Diese habe laut Sergeant Stuart Ross von der Polizei von Hampshire und der Isle of Wight "unzählige Anrufe und Online-Berichte" über mögliche Sichtungen erhalten. Man habe zahlreiche Überwachungsaufnahmen durchforstet, die schließlich zu dem Erfolg führten. Die Meldung über das Verschwinden von Moon waren zuvor in den sozialen Medien schnell verbreitet worden und führte zu vielen Hinweisen. In einem BBC-Bericht dankt eine freiwillige Helferin der Farm der Öffentlichkeit für die Hilfe und die Anteilnahme.

Der Kleinen gehe es gut: "Sie ist fröhlich, wedelte mit dem Schwanz und ließ sich kraulen."

Die Polizei will nun die genauen Umstände des Diebstahls ermitteln.