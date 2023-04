Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) berichtet auf seiner Website über einen Mastbetrieb aus Niederösterreich, in dem zahlreiche Tiere qualvoll verenden – und das zum wiederholten Mal. Schon 2022 sorgten Bilder aus dem Betrieb für Reaktionen in ganz Österreich. Wir haben hier darüber berichtet.

Als Konsequenz der Berichterstattung vor wenigen Monaten wurden engmaschige Kontrollen angekündigt, die offensichtlich keine Wirkung entfaltet haben. Der Landwirt soll laut Informationen des VGT auch heute Vormittag in St. Pölten vor Gericht stehen, wegen der Vorfälle im letzten Jahr. Der VGT hat nun erneut Anzeige bei der BH St. Pölten-Land und der zuständigen Staatsanwaltschaft erstattet und fordert ein Tierhaltungsverbot für den Landwirt.

Mülleimer voller Kadaver

Und wie auch im Vorjahr zeigen die Aufnahmen vom Februar und April 2023 verheerende Zustände in den Ställen des Betriebes. Tote Tiere – Lämmer, Ziegen, Rinder – liegen zwischen den lebenden, neben den Mastbuchten sind Mülleimer voll mit Tierkadavern.

"In diesem Betrieb sterben offensichtlich unheimlich viele Tiere. Fällt das den Behörden oder der Tierkörperverwertung nicht auf?", so VGT-Campaignerin Lena Remich. Bei den größeren Rindern sammle sich eine zentimeterhohe Gülleschicht am Boden, zahlreiche Tiere weisen auch gesundheitlich Probleme auf, etwa kahle und aufgerieben Stellen an den Hälsen.