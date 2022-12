Vor der Westküste Australiens haben Forscher eine bisher unbekannte Art kleiner Haie entdeckt. Bei dem Tier handle es sich um einen gestreiften Hornhai, der von der Wissenschaft noch nicht beschrieben worden sei, teilte die australische Wissenschaftsbehörde CSIRO am Mittwoch mit. Das Exemplar sei am 23. November vom Forschungsschiff "Investigator" im Gascoyne Marine Park westlich der Halbinsel Cape Range gesichtet und an Bord geholt worden, sagte ein CSIRO-Sprecher.

CSIRO-Haiexperte Will White sprach von "einer der aufregendsten Funde" der gesamten Forschungsreise. Der auffällige, kleine Hornhai sei einzigartig in Australien. Die Art sei noch nicht beschrieben und benannt. "Das von uns gesammelte Exemplar wird für die Wissenschaft unglaublich wichtig sein", erklärte White. Normalerweise seien die Fische, die zur Familie der Stierkopfhaie gehören, in flachen Gewässern zu finden. Die neue Art aber lebe in mehr als 150 Metern Tiefe, "und wir wissen nichts über ihr Verhalten", so White.

Die bisher bekannten Hornhaie werden maximal 120 Zentimeter lang. Sie verbringen den größten Teil des Tages getarnt zwischen Felsen und Algen auf dem Meeresboden und kommen nachts heraus, um zu fressen. "Australien hat ein wirklich riesiges Meeresgebiet, das mit die größte Artenvielfalt des Planeten beherbergt", betonte White. "Aber wir wissen immer noch sehr wenig darüber, was unter den Wellen lebt."

Der Friedhof der Haie

Während der Forschungsreise sind die Fachleute auch auf einen Haifriedhof am Meersgrund gestoßen. Rund 750 von versteinerten Zähnen von unterschiedlichen Haiarten wurden gefunden. Darunter auch Zähne des Vorfahrens des Megalodons. Dieser gilt als der wohl größte Hai der Erdgeschichte mit einer Länge von 16 bis 20 Metern. Der Friedhof wurde in einer Tiefe von 5400 Metern in der Nähe der Cocos (Keeling) Islands entdeckt.