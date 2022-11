Eine Gruppe von mehr als 70 Großen Tümmlern ist vor der Küste der norditalienischen Hafenstadt Imperia von Meeresbiologen und Forschern gesichtet worden. Delfine bilden im Mittelmeer selten so große Gruppen, meinten Experten. Was die Sichtung für die Forscher noch spannender machte, war die große Anzahl von Jungtieren. "Wir haben mindestens 20 davon gezählt", erklärten die Experten Davide Ascheri und Elena Fontanesi von der Vereinigung "Delfini del Ponente".

Dies sei die größte Gruppe von Delfinen, die in den Gewässern Liguriens in über vier Jahren Forschung je gesichtet wurden. "Große Tümmler bilden im Mittelmeer selten so große Gruppen", betonte Ascheri. Im Durchschnitt bestehen diese Gemeinschaften aus zwölf bis 15 Exemplaren.

Die Forscher haben mehr als 3000 Fotos gemacht, um die Delfine anhand einiger einzigartiger Eigenschaften ihrer Rückenflossen zu identifizieren. "Große Tümmler neigen nicht dazu, stabile Familiengruppen zu bilden. Sie haben keine engen Beziehungen zueinander, sodass es schwierig ist, den Grund für eine so große Ansammlung zu begreifen. Wir können mit Sicherheit sagen, dass sie äußerst gesellige Tiere sind und diese große Gruppe möglicherweise aus ernährungsbedingten oder sozialen Gründen gebildet wurde", so der Experte.