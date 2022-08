Dass man die Spuren gerade im Dinosaur Valley State Park fand, lag nahe, kam am Ende in dieser spektakulären Edringlichkeit aber doch unerwartet: In einem ausgetrockneten Flussbett - und davon gibt es derzeit in aller Welt unzählige - wurden massenweise Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt.

Die meisten Abdrücke stammen laut Stephanie Salinas Garcia, Leiterin der für die Naturparks und Wildtiere zuständigen Behörde, von einem Acrocanthosaurus, einem fleischfressenden Theropoden, der bis zu fünf Meter groß und sieben Tonnen schwer werden konnte.

Spuren, die in die Vergangenheit weisen © (c) APA/AFP/Dinosaur Valley State Park/HANDOUT

Andere Spuren stammen von einem Sauroposeidon, der mit seinem langen Hals bis zu 18 Meter lang werden und bis zu 44 Tonnen wiegen konnte. Eine wissenschaftliche Sensation: Es könnte sich um die längsten aufeinanderfolgenden Spuren weltweit handeln.





Im "Dinosauriertal" südwestlich von Dallas könnten die Spuren bei einsetzendem Regen bald wieder verschwinden, denn: "Unter normalen Flussbedingungen befinden sich diese neueren Spuren unter Wasser und sind häufig mit Sedimenten gefüllt, wodurch sie begraben und nicht so sichtbar sind", erklärt Garcia.

Acrocanthosaurus oder Sauroposeidon, das ist die Frage... © (c) APA/AFP/Dinosaur Valley State Park/HANDOUT (HANDOUT)

"Der Dinosaur Valley State Park wird diese 113 Millionen Jahre alten Spuren nicht nur für gegenwärtige, sondern auch für zukünftige Generationen schützen", verspricht sie.