Das Haus des Meeres in Wien begeht am 23. Mai Weltschildkrötentag, um auf die weltweite Bedrohung dieser Tiere aufmerksam zu machen. Ein spezielles Programm wird sich ganz den gepanzerten Reptilien widmen, hieß es am Donnerstag.

Seit 220 Millionen Jahren konnten sich Schildkröten an ihre Umwelt anpassen und überleben - bis heute. Doch durch Lebensraumzerstörung, Plastikverschmutzung und den Klimawandel sind sie immer mehr vom Aussterben bedroht. Das Biologen-Team will am 23. Mai über die Bedrohungsfaktoren informieren und die Aldabra-Riesenschildkröten und die grüne Meeresschildkröte Puppi vorstellen.

Rätselrallye

Für die Kinder wird es eine besondere Rätselrallye geben und sie können sich den Titel des "Schildkrötenexperten" oder der "Schildkrötenexpertin" verdienen. Außerdem wird es eine eigene Bastelstation geben, an dem Plastik sinnvoll recycelt wird. Die gepanzerten Bewohner werden an ihrem Ehrentag nicht zu kurz kommen: sie werden im Zuge von Sonderschaufütterungen mit Leckereien verwöhnt.