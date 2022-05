In Kärnten und in der Steiermark gibt es immer wieder Aufregung um das Auftreten von Wölfen – vor allem dann, wenn sich die Tiere in der Nähe menschlicher Siedlungen aufhalten.

KURT KOTRSCHAL: Die Sichtungen nehmen immer mehr zu, da wir in Österreich ja fast nur bewohntes Gebiet haben. Lediglich 0,2 Prozent der Staatsfläche sind Wildnisgebiet.