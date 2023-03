Heidi Klum (49) ziert das Cover der April-Ausgabe der griechischen Vogue. Es ist eine Jubiläumsausgabe, denn die Vogue Greece wird vier und Klum am 1. Juni 50. In einem umfassenden Interview lässt das Model ihre Karriere Revue passieren. Klum spricht darin unter anderem über die "Vielfalt", die man heute in der Modelbranche sehe: "Früher sahen alle Models gleich aus, hatten die gleiche Größe, den gleichen schlanken Körper, die gleichen Haare", erklärt sie. "Heute sind viele verschiedene Typen vertreten."

Zwei Coverversionen

Auf Cover Nummer 1 sitzt das Model auf dem Boden vor einer Wand mit durchsichtigem Top und cremefarbenem Rock, der nach oben gerutscht ist. Die Haare sind streng nach hinten gebunden, das Make-up ist sehr neutral.

Auf der zweiten Version des Covers trägt Klum eine beigefarbene, leicht offene Jacke und einen farblich passenden Slip. Die leicht gewellten Haare umspielen ihr Gesicht. "Yiiipppppiiiiii ich bekomme zwei Cover", schreibt die 49-Jährige via Instagram zu den Bildern.

Ein Hingucker ist auch das nudefarbene Federnkleid aus dem Shooting:

Für die deutsche Ausgabe der Vogue posierte Heidi Klum Ende 2020 zusammen mit Tochter Leni (18) für ein Cover-Shooting, das den Startschuss von Lenis Karriere bedeutete.