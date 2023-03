Zahlreiche internationale Awards konnte sich das Architekturbüro INNOCAD aus Graz um Martin Lesjak und Oliver Kupfner mit seinen innovativen Designs bereits holen, am Dienstagabend kam noch ein heimischer Preis für die Gestaltung des MAM Competence Centers in Großhöflein im Burgenland zu der Sammlung hinzu. Unter anderem designte das Architekturbüro in der Vergangenheit auch das Wissens- und Kommunikationszentrum in Leoben, die Palliativstation des LKH Weststeiermark in Deutschlandsberg und zahlreiche Wohnprojekte in Graz.

Eines der Grazer Projekte des Designbüros INNOCAD © INNOCAD

Im Rahmen der "Falstaff Living"-Gala zur Feier des 10-jährigen Bestehens des Design-Magazins wurden auch die Living-Design-Awards an Persönlichkeiten aus der Design-Branche vergeben. "Ausgezeichnet zu werden, ist immer etwas Besonderes", so Martin und Anastasija Lesjak, die ebenfalls Teil des Teams von INNOCAD ist. "Aber wenn es ein Preis aus dem eigenen Land ist, freut man sich noch umso mehr." Nicht nur das steirische Unternehmen durfte sich in der Kategorie "Office Design" über eine Auszeichnung freuen, Christoph Wimmer-Ruelland siegte in der Kategorie Newcomer, "Dottings" in der Kategorie Industrial Design und "Healthy Boy Band" mit seinen unkonventionellen Kochkonzepten in der Kategorie Restaurant. Designer Philippe Starck bekam die Auszeichnung für sein Lebenswerk von Chefredakteurin Angelika Rosam vorab in Spanien überreicht.

Dior, Valentino und ein schimmernder Award

Design und Mode gingen bei der Gala Hand in Hand, Künstlerin Billi Thanner, die neben den Awards für den Abend auch die Himmelsleiter am Stephansdom entworfen hatte, kam in einem zusammenpassenden Zweiteiler von Dior in schwarzer Spitze zur Veranstaltung. "Mir wurde gesagt, ich sehe darin aus wie Wednesday Addams", schmunzelt sie. Ihr dunkles Outfit stand im starken Kontrast zu den schimmernden Design-Awards, die die Künstlerin mit einem speziellen Hintergedanken gestaltete. "Je nach Lichteinfall wechseln die Statuetten ihre Farbe und reflektieren die Umgebung. Auf diese Art sind sie so vielfältig und wandelbar wie Design selbst."

Billi Thanner designte die Awards © Katharina Schiffl

Modedesignerin Silvia Schneider wurde ebenfalls kreativ und kombinierte zwei Teile zu einem Ganzen, ein glitzerndes, silbernes Oberteil mit einem metallic-matten, silbernen Rock. "Der eine Teil ist von mir, der andere stammt von Jürgen Hoerl." Mit Lena Hoschek war zudem eine weitere Steirerin unter den Gästen vertreten, gehüllt in eine schwarze, elegante, ausgestellte Robe. Auch Gerda Rogers und die ehemalige Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule, Elisabeth Gürtler, schauten bei der Veranstaltung vorbei.

"Falstaff Living"-Design-Awards-Verleihung und 10. Jahresfeier © (c) Andreas Tischler / Vienna Press (Vienna Press / Andreas TISCHLER)

Österreichischen Designern Raum geben

Rosam, die Valentino trug, freute sich über die große Gästeschar, die sich im Belvedere 21 in Wien eingefunden hatte, um österreichischen Stil und Design zu zelebrieren: "Wir haben mit den Living-Design-Awards ein neues Kapitel in der heimischen Design-Welt aufgeschlagen. Die österreichischen Designerinnen und Designer werden noch weit unter ihrem Wert geschlagen, das gehört geändert."