Starbesetzt war die erste Reihe bei der Louis-Vuitton-Show in Paris. Prominente Gäste wie Zendaya, Jaden Smith, Sophie Turner und Chiara Ferragni ließen es sich nicht nehmen, bei der Präsentation der neuen Kollektion von Nicolas Ghesquière für Herbst und Winter 2023 dabei zu sein.

Das französische Luxuslabel hatte die historischen Hallen des Pariser Musée d'Orsay, das vor seinem Umbau in ein Museum als Bahnhof diente, in einen Laufsteg verwandelt und zeigte eine Kollektion, die in ihrer Farbgebung durch dunkle, neutrale Grau-, Creme- und Beigetöne bestach. Große Kragen und breite Schulterpartien paarten sich mit klassischen A-Linien-Kleidern und übergroßen Pullovern.

Rückkehr der Bomberjacke

Die Vermittlung von Komfort und einer Rückkehr zu minimalistischeren Wurzeln war bereits auf mehreren Pariser Laufstegen zu sehen, Ghesquière interpretierte das wiederkehrende Thema der Herbstsaison auf seine Weise, mit ausladenden und dennoch mysteriös-elegant wirkenden, tragbaren Kombinationen – auch die Bomberjacke feierte am Louis-Vuitton-Laufsteg ein erfolgreiches Comeback und könnte im Herbst ein neues Trendteil im Kleiderschrank werden.