Zeig mir dein allerschönstes Lächeln! Mit so einer plumpen Aufforderung braucht man Musiker und Schauspieler Jared Leto gleich gar nicht zu kommen. Wobei es dann doch recht auffällig war, dass er während der am Dienstag zu Ende gehenden Fashionweek in Paris gerne Zähne gezeigt hat. Nicht nur Leto-Fans dürfte sein schimmernder Zahnverbau frappant an seine Filmfigur „The Joker“ in „Suicide Squad“ erinnern – will uns der 51-Jährige damit was sagen, ohne etwas zu sagen?

Fashionweek, hier tummeln sich nicht nur Hollywoodstars, sondern auch Musikerinnen und Musiker aller Stilrichtungen. Neben Jared Leto, der unter anderem bei Schiaparelli, Givenchy, Off-White und Vivienne Westwood gesehen wurde, sichteten Promi-Spotter bei Westwood auch Sängerin Halsey.

Halsey bei Lanvin © (c) Vianney Le Caer/Invision/AP (Vianney Le Caer)

Fixpunkt für viele Promis war die Schau von Stella McCartney, Tochter von Ex-Beatle Paul McCartney. Aufmarschiert sind dort auch Avril Lavigne und Noah Cyrus, Schwester von Miley Cyrus. R&B-Sängerin Ciara beehrte die Shows von Elie Saab und Off-White. Und eine waschechte französische Musikikone durfte auch nicht fehlen: Mireille Mathieu saß bei Pierre Cardin in der Frontrow.