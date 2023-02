Heute Abend dreht sich beim 72. Bauernbundball wieder alles um die Tracht und einen Code, der auf den ersten Blick zu erkennen geben soll, ob sich nicht vielleicht doch ein kleiner Flirt auszahlt ... Ist die Schürze vorne rechts gebunden, ist man vergeben, links gebunden unverheiratet und ist sie mittig am Rücken platziert, ist die Frau verwitwet. Doch was ist dran an diesem "Schürzen-Code", der gleich auf den ersten Blick etwaige Chancen zu erkennen geben soll?