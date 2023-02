Nach Paris und Kopenhagen macht die Fashion Week nun im Big Apple Station. Marken wie Tibi, Michael Kors, Tory Burch, Private Policy, Simkhai und Prabal Gurung präsentieren in diesen Tagen auf den Laufstegen quer über New York ihre neuen Kollektionen für die Herbst- und Wintersaison 2023/24.

Doch nicht nur Designerinnen und Designer fungieren als Inspirationsquellen für neue, alte und wieder aufkeimende Trends. Denn jene Looks, die es am Ende des Tages auch in die Kleiderschränke außerhalb der Modebranche schaffen, sind auf den Straßen vor den Laufsteg-Locations zu finden. Content Creator, Expertinnen und Experten aus der Modeindustrie, Stylistinnen und Stylisten nehmen die Modewoche zum Anlass, in die kreative Trickkiste zu greifen. Zahlreiche Marken haben den Einfluss des Street Styles bereits vor Jahren verstanden, und nutzen den Bürgersteig als öffentlichen Laufsteg. Auch fernab des Runways lassen sich so Tendenzen hinsichtlich neuer Trendbewegungen schnell erkennen.

Geometrische Formen

Ob Karos oder Hahnentritt - Muster sind im Trend, sowohl am Laufsteg als auch auf der Straße. Farbe darf zudem ebenfalls nicht fehlen, je auffälliger und knalliger, umso besser. Dabei kennt die stilistische Vielfalt kaum Grenze, sowohl Ober- als auch Unterteile werden mit den geometrischen Formen gespickt und sorgen für farbenfrohe Hingucker.

Große Schleifen

Der Oversized-Look ist nicht nur bei Hosen und Shirts im Trend, sondern schlägt auch bei den Accessoires durch. Verspielte große Schleifen, die als Schmuck im Haar getragen werden, sind auf den Straßen New Yorks zu sehen.

Feminin und verspielt wirken die großen Schleifen © Getty Images

"Back to School"

Lose getragene Krawatten, College-Jacken und gestrickte Pullover bringen die Atmosphäre der Campusse der amerikanischen Elite-Universitäten auf die Straßen der Großstadt. Unauffällige, gedeckte Farben haben allerdings nichts in dem Trend verloren, vielmehr wird mit allerlei bunten Kombinationen gespielt. Auch gerade Linien verlangt die Neuinterpretation des Academia-Trends nicht wirklich - und erinnert ein wenig an die legendäre Serie Gossip Girl, die Kindern reicher Familien der Upper East Side folgte.

Lockere Krawatte, Skaterrock - der Schuluniform-Look wird bunt interpretiert © Getty Images

Farbenspiel

Trist und farblos zeigt sich der Winter in der Stadt häufig, gegen den Strom schwimmt dahingehend die Mode 2023. Mit auffälligen, extravaganten Farben wird der dunklen Jahreszeit der Kampf angesagt. Monochrome Anzüge, neonfarbene Jacken und leuchtende Kleider lassen mitten im Winter Sommergefühle aufkommen.

Mantel-Mania

Komfort, die richtige Menge Schichten und Stil in der kalten Jahreszeit miteinander zu vereinen, kann schnell zu einer Herausforderung werden. Klassische doppelreihige Mäntel mit modernen Farbakzenten und verspielten Details sorgen allerdings dafür, dass auch warm eingepackt Modepunkte gesammelt werden können. Vor allem Langmäntel erfreuen sich großer Beliebtheit, da sie in der richtigen Länge die Silhouette strecken. Am besten wirkt der Effekt, wenn der Mantel das untere Drittel des Beins erreicht und dennoch genug Platz zum Boden vorhanden ist.