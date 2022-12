Zur Verleihung des Klimapreises "Earthshot" in der MGM Music Hall in Boston erschien Prinzessin Kate (40) in einem bodenlangen grünen Traum der Marke "Solace London".



Demonstrativ nachhaltig und günstig fiel ihre Kleiderwahl aus: Die Robe stammt laut "Daily Mail" von der Online-Plattform "HURR" und kann für 92 Euro pro Tag ausgeliehen werden.

Ein bisschen teurer durfte dafür der Schmuck sein: Die Prinzessin trug eine Halskette ihrer verstorbenen Schwiegermutter Lady Diana, deren Wert auf 15 Millionen Dollar Pfund geschätzt wird.