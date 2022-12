Das Pantone Color Institute hat den Farbton "Viva Magenta" zur Farbe des Jahres 2023 gekürt. Er ist ein in der Natur verwurzelter Farbton, inspiriert vom Rot der Cochenilleschildlaus, einem der wertvollsten Farbstoffe aus der Gruppe der natürlichen Farbstoffe und einem der hellsten und stärksten auf der Welt überhaupt.

Ihrer Zeit immer voraus: Anna Wintour © (c) APA/AFP/ANDREA RENAULT (ANDREA RENAULT)

"Viva Magenta" löst damit die Farbe des Jahres 2022 "Very Peri" ab. Das bedeutet, dass man im kommenden Jahr nicht nur auf den Laufstegen, sondern auch in vielen Wohnungen auf den satten Farbton treffen wird. Hier finden Sie Tipps der Interior-Designerin Simone Kovac, wie Sie ihr Zuhause farbenfroher gestalten können. Sie möchten Ihre Wände in der neuen Trendfarbe gestalten? Lesen Sie hier Tipps der Malermeisterin, damit auch alles reibungslos läuft.

Wie immer glänzend: Bella Hadid © (c) AP (Jeenah Moon)