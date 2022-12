Jeder kennt es – man nimmt das Lieblingsshirt aus dem Schrank und entdeckt plötzlich ein kleines Loch. Wo kommt es her? Haben sich Motten im Kleiderschrank eingenistet? Kleine Löcher in der Kleidung können mehrere Gründe haben und verhindert werden.

Vor allem billigere Kleidungsstücke bestehen oft aus sehr dünnem Stoff, zusätzliche Reibung und Abnutzung durch häufiges Tragen macht den Fasern zu schaffen. Durch Metallteile wie Knöpfe und Reißverschlüsse wird der Stoff beim Tragen stark beansprucht, durch Hineinstecken verstärkt sich der Effekt nochmals. Auch durch Gürtelschnallen kann sich das Innere der Kleidung abnutzen.

Damit das nicht passiert, bietet es sich an, Metallstücke, Knöpfe und Reißverschlüsse auf scharfe Stellen zu überprüfen und darauf zu achten, dass T-Shirts beim Schließen von Reißverschlüssen nicht eingeklemmt werden.

Lochfalle Waschmaschine

Kleidungsstücke mit metallenen Teilen können auch in der Waschmaschine ihr Unwesen treiben und Reibungsschäden verursachen. Beim Schleudern können Fasern an offenen Reißverschlüssen und Metallstücken hängen bleiben. Durch das warme Wasser quellen die Fasern in der Maschine auf und werden grundsätzlich anfälliger für Risse. Stellen, die davor bereits angegriffen waren, können deshalb auch ohne Einwirkung von anderen Kleidungsstücken aufreißen. Am besten vorbeugen kann man durch die Waschmaschine verursachte Löcher, indem man empfindliche und dünne Textilien in einen Wäschesack legt oder getrennt von Teilen mit Köpfen und Reißverschlüssen wäscht.

Sollten Löcher trotz aller Vorsichtsmaßnahmen weiterhin auftauchen, könnten auch Schäden in der Waschtrommel ein Grund dafür sein. Deshalb sollte die Trommel in regelmäßigen Abständen auf scharfe Kanten und Unebenheiten kontrolliert werden.

Und wenn es doch Motten sind?

Ob es sich bei der Ursache der Löcher doch um unliebsames Getier handelt, lässt sich häufig an der Position der kaputten Stellen erkennen. Mottenlöcher treten bei T-Shirts häufig in der Nähe der Schweißdrüsen auf, auch Socken mögen die Tiere gern. Tierische Materialien wie Seide, Wolle und Leder sind ebenfalls ein beliebtes Ziel der Ungeziefer.

Wenn Textilschädlinge sich im Kleiderschrank eingenistet haben, gilt, alle Kleidungsstücke aus Kommoden und Laden zu entfernen. Der Kleiderschrank sollte dann einmal vollständig mit Essig gereinigt und die Kleidung bei 50 Grad gewaschen werden.

Zur Bekämpfung bieten sich mehrere Möglichkeiten an. In der Drogerie angebotene Fallen locken lediglich die Männchen an, während die Weibchen weiterhin Eier legen und ausbrüten. Aus diesem Grund eignen sich zusätzlich luftdurchlässige Beutel mit getrocknetem Lavendel und ätherische Öle wie Zirben- und Lavendelöl. Die Duftstoffe vertreiben die Tiere.