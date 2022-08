Insgesamt in drei handgefertigten Hochzeitskleidern von Designer Ralph Lauren feierte Jennifer Lopez ihre Hochzeit mit Ben Affleck am Wochenende in Georgia. Jedes Kleid ist mehr als eine Million Euro wert.

Geheiratet haben Jennifer Lopez und Ben Affleck bereits im Juli in Las Vegas, dort gaben sie sich um Mitternacht in einer kleinen Hochzeitskapelle das Jawort. Vor Kurzem wurde noch einmal im US-Bundesstaat Georgia im Zuhause des Paares in Riceboro gebührend mit Freunden und Familie gefeiert. Jetzt teilte die Schauspielerin und Sängerin ihre Hochzeitskleider, insgesamt drei Stück, mit der Öffentlichkeit. Der Designer Ralph Lauren kleidete JLo für ihren großen Tag ein, jedes einzelne Kleid ist circa eine Million Euro wert. Bislang kommen erst eine Handvoll Hochzeitskleider aus der Schmiede des US-amerikanischen Modedesigners, das Kleid, das er 2018 für die Hochzeit von Nick Jonas und Priyanka Chopra in Indien designte, war erst sein viertes.

Unter anderem trug die frischvermählte Lopez an ihrem großen Tag ein Haute Couture-Kleid mit Stehkragen und einer ausladenden, gerüschten, mehrere Meter langen, handgefertigten Schleppe. Zudem trug sie einen dazugehörigen, mehr als zwei Meter langen Schleier. Auf ihrer Webseite "On the JLo" teilte sie auch Bilder der beiden anderen Hochzeitskleider mit der Öffentlichkeit. Das zweite besticht mit einem mit Swarovski-Kristallen aufwendig bestickten, diamantförmigen Ausschnitt und einem frei liegenden Rücken, während das dritte Kleid im Trompeten-Schnitt durch die Vielzahl an Perlenschnüren besticht, die sich mit dem Kleid bewegen.

JLo will mehr Details teilen

"Die Kleider waren traumhaft ... Danke Ralph Lauren", schrieb sie auf der Webseite und bedankte sich damit bei dem Modeschöpfer. Sie werde bald noch mehr Fotos und "köstliche Details" von ihrem "großen Tag" teilen, versprach Lopez ihren Fans. Geschossen wurden die Bilder, die sie veröffentlichte, von Fotograf John Russo.

Vor über 20 Jahren waren sie schon einmal Hollywoods Traumpaar, doch das hielt damals nicht lange. Nur 18 Monate dauerte die "Bennifer"-Romanze bis zur Auflösung ihrer ersten Verlobung im Jänner 2004.

Lopez war vor ihrer ersten Beziehung mit Affleck bereits zweimal verheiratet – zwischen 1997 und 1998 mit dem Kellner Ojani Noa und zwischen 2001 und 2003 mit dem Tänzer Cris Judd. Kurz nach dem "Bennifer"-Ende heiratete sie 2004 den Sänger Marc Anthony, das ging zehn Jahre gut. Zusammen haben sie die 14 Jahre alten Zwillinge Emme und Max. Affleck war zwischen 2015 und 2018 mit der Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet, aus der Ehe stammen drei Kinder.