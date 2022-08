Im Alter von 84 Jahren verstarb Issey Miyake vor Kurzem seiner Leberkrebs-Erkrankung. In den 70er-Jahren begann der Japaner Mode zu machen und fokussierte sich auf lange, weite Schnitte und die Kunst, Kleidung aus einem einzigen Stück Stoff herzustellen. Auch mit innovativen Silhouetten und der Verwendung von stark plissierten Stoffen baute er sich sein Ansehen in der Modewelt auf. Auch seine Kollektionen "Pleats Please", übersetzt bedeutet das "Plissee bitte" und "A-POC" basierten auf diesem Grundkonzept.

Geboren wurde Miyake in Hiroshima, 1970 stellte er erstmals eine Kollektion in New York vor. 2005 erhielt er in Japan den sogenannten Nobelpreis der Künste, den "Praemium Imperiale", auch mit dem Kyoto-Preis wurde er ein Jahr später aufgrund seiner visionären Ideen ausgezeichnet.