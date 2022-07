Im Grand Palais Éphémère in Paris die Haute Couture Kollektion für Herbst und Winter 2022 und 2023 des Modehauses Chanel präsentiert. Der Fokus lag auf eleganter Geometrie im Einklang mit historischen Schnitten.

Moderne Geometrie gepaart mit der Ästhetik der 30er-Jahre - im Pariser Grand Palais Éphémère ging die Chanel Haute Couture Show für Herbst/Winter 2022/2023 über die Bühne. Bereits zum zweiten Mal kreierte Designerin Virginie Viard in Zusammenarbeit mit Xavier Veilhan ein mystisch-futuristisches Ambiente, das Zuschauerraum und Runway ineinander verschwimmen ließ. Die Models bewegten sich zwischen verwinkelten Treppen, Skulpturen und Leinwänden, auf denen geometrische Formen tanzten. Star-Produzent Pharrell Williams steuerte die Musik bei.

Die geometrischen Muster setzten sich auch in der Haute Couture-Kollektion fort. Lange Kleider in Kombination mit Kurzmänteln- und Jacken, Puffärmel, abgerundete Schulterpartien und detaillierte Accessoires transportierten einen Mix aus modernen Elementen und historischen Akzenten, die an Chanel während der 30er-Jahre erinnert.

Zwischen Tweed und Diamanten

Elegante Roben aus Tüll muten in dem modernen Setting im Grand Palais beinahe elfenhaft an, die Kombination mit schwarzen Lederstiefeln bewirkt einen auffälligen Stilbruch, der unter anderem an die Haute Couture-Show für Frühjahr/Sommer 2022 erinnert. Damals wurde die Show von Charlotte Casraghi, einer ehemaligen Kavalleristin, eröffnet. Auch Farbe darf in der Kollektion nicht fehlen. Zarte Rosatöne sind ebenfalls am Laufsteg zu finden wie florale Muster und ein Set aus saftigem Grün.

Die klassischen Tweed-Stoffe, die sich als Röcke, Mäntel und Jacken in der Kollektion finden, bilden die Hommage an den bekannten Stil des renommierten Modehauses, mit den Schmuckstücken, die in die Schau integriert wurden, vollzog Viard einen weiteren Blick in die historische Vergangenheit Chanels. Die Designerin arbeitete Elemente der Jubiläumskollektion 1932 in die Kollektion ein und erinnert damit an die erste und einzige Diamantschmuckkollektion, die Coco Chanel in dem Jahr entwarf. In Kombination mit eleganten Roben aus Spitze ziehen die Stücke die Blicke auf sich.

Hochkarätiges Publikum

Das Hochzeitskleid der Haute Couture-Kollektion wurde von dem niederländischen Model Jill Kortleve präsentiert - ein Bustier-Kleid, kombiniert mit einem spitzenbesetzten Schal, der über die Schultern drapiert wird.

Für die Präsentation der Kollektion fanden sich zahlreiche hochkarätige Gäste in der Location in Paris ein. Neben Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour saßen auch Keira Knightley, Maggie Gyllenhaal, Marion Cotillard und James Righton in der ersten Reihe. Auch Sigourney Weaver und Lucy Boynton ließen sich die Präsentation nicht entgehen.