Eine der bedeutendsten Veranstaltungen des Modejahres ging Montagnacht in New York City wieder über die Bühne. Die Met Gala, die von Anna Wintour, Chefredakteurin der US-amerikanischen Vogue, und dem Condé-Nast-Verlag ausgerichtet wird, ist jedes Jahr ein Fixpunkt im Modekalender. Erst im September 2021 war die Gala des letzten Jahres aufgrund der Pandemie nachgeholt worden, damals anlässlich der Eröffnung der Mode-Ausstellung "In America: A Lexicon of Fashion".

Mit der am Montag abgehaltenen Veranstaltung unter dem Motto "Gilded Glamour" in Anlehnung an die wirtschaftliche Blütezeit der USA gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde nun der zweite Teil eröffnet - "In America: An Anthology of Fashion". Die Ausstellung zeigt die Entstehungsgeschichte der amerikanischen Mode. Als Gastgeber der Gala fügten sich Vanessa Hudgens, LaLa Anthony und Hamisch Bowles in eine Reihe hochkarätiger Promis ein.

"Second Hand"-Kleid am roten Teppich

Von sich Reden machte vor allem der Reality-Star Kim Kardashian mit ihrem laut eigenen Angaben originalen Kleid der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe. Die Schauspielerin habe es getragen, als sie dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy 1962 ein Geburtstagsständchen sang. Auf dem roten Teppich erzählte Kardashian, dass sie sieben Kilo abnehmen habe müssen, um in das Kleid zu passen. "Ich glaube nicht, dass sie geglaubt haben, dass ich das schaffen würde, aber ich habe es geschafft."

Um dem Look von Monroe noch näher zu kommen, ließ sich die Amerikanerin zudem die Haare platinblond färben, ein weißes Jäckchen komplettierte das Outfit der 41-Jährigen, die in Begleitung ihres Freundes Pete Davidson im schwarzen Anzug erschien. Nachdem sie den roten Teppich überquert hatte, wechselte der Reality-Star ihr Outfit, um das Kleid nicht zu beschädigen, das schon mehrmals versteigert worden sei und jetzt einer Kuriositäten-Museumskette gehöre, so die Modezeitschrift "Vogue".

Schimmernde Mäntel, maßgeschneiderte Röcke

Doch nicht nur Kim Kardashian beeindruckte mit ihrem Second-Hand-Look, die Riege der Stars trug zahlreiche tragbare Kunstwerke die Treppen ins Museum hinauf. Creative Director Fredrik Robertson war in eine silbergraue, futuristische, fast schon architektonisch anmutende Robe von Iris van Herpen gehüllt, Lizzo lebte das Glamour-Thema in einem golden bestickten Mantel von Thom Browne und hatte zudem ihre Querflöte im Gepäck. Auch die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton war in einer roten Robe auf der Gala zu Gast.

Auch Blake Lively zog in ihrer Versace-Robe wie auch in Jahren zuvor wieder die Blicke auf sich und Kardashian-Schwester Kendall Jenner interpretierte das Glamour-Thema mit einem gerafften, maßgeschneiderten Rock von Prada und einem dazu passenden Netz-Top. Auffälliger war der Beauty-Look des Models, sie schritt ohne Augenbrauen über den roten Teppich.

Aufruf für Spenden für die Ukraine

Sängerin Alicia Keys trug die Skyline von Manhattan auf ihrem Kleid, Olivia Rodrigo lilafarbene Schmetterlinge im Haar und Cardi B. angeblich Hunderte Meter Ketten und Schmuck als Kleid. "Sie ist tapfer, es anzuziehen, weil es so schwer ist", sagte Designerin Donatella Versace. "Nur sie kann es tragen."

Jedes Jahr sammelt Wintour mit der Spendenveranstaltung Geld für das Kostüm-Institut des Museums, das inzwischen auch nach Wintour benannt ist, der "Costume Benefit Fund" bildet das Jahresbudget. Die Probleme der Welt traten auf der Gala kurzzeitig in den Hintergrund, nehmen ließ man es sich jedoch nicht, am roten Teppich für Spenden für die Ukraine aufzurufen.