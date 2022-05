Gesichtscremes liefern von außen Nachschub an Feuchtigkeit und Fett und sorgen dafür, dass die Haut weniger spannt und glatter wird. Die Auswahl an entsprechender Kosmetik ist groß. Ökotest stellt nach der Untersuchung von 50 Produkten - 17 davon zertifizierte Naturkosmetik - aus Drogerien, (Bio-) Supermärkten, Apotheken und Discountern fest: "An den Inhaltsstoffen vieler reichhaltiger Cremes gibt es erstaunlich wenig auszusetzen, für vieles, was die Produkte versprechen, gibt es aber unzureichende Wirksamkeitsbelege.

Was drinnen steckt

Anhand der Deklarationen wurden die Cremes auf umstrittene Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate, bedenkliche UV-Filter oder umweltbelastendes Flüssigplastik (synthetische Polymere) überprüft. Verschiedene Labore haben die Cremes dazu auf hautreizende oder allergieauslösende Konservierungsmittel und Duftstoffe und auf problematische Mineralölbestandteile untersucht. Die Verpackungen wurden auf chlorierte Verbindungen überprüft und geschaut, ob die Cremes in einem überflüssigen Pappkarton stecken und ob die Anbieter für die Plastiktuben und -tiegel recycelten Kunststoff verwenden.

Von den 9 zertifizierten „gewöhnlichen" Gesichtscremes enthalten alle „sehr gute" Inhaltsstoffe und 8 erhielten auch insgesamt die Bestnote. Das preisgünstigste – im heimischen Handel erhältliche - Produkt davon ist die Alverde Tagescreme Bio-Wildrose Trockene Haut um 3,35 Euro für 50 Milliliter.





Von den 17 konventionellen Cremes erhielten 3 Produkte die Bestnote „sehr gut" – darunter die preisgünstige CV Cadea Vera Hydro 24 H Intensiv Feuchtigkeitscreme von Müller um 1,95 Euro für 50 Milliliter. 5 Cremes wurden insgesamt mit „gut" bewertet.





4 Produkte – darunter namhafte Marken – erhielten wegen problematischer Duftstoffe wie Lilial oder Hydroxycitronellal und/oder bedenklicher UV-Filter, PEG/PEG-Derivate, Paraffine, MOAH, Silikone, und so weiter die Gesamtnote „ungenügend".

Die Arbeiterkammer Oberösterreich stellt den Test in Kooperation mit Ökotest gratis zur Verfügung:

Insgesamt wurde bei keiner der 22 Gesichtscremes unter der Rubrik Falten- oder Anti-Aging-Creme ein Vorteil gegenüber herkömmlichen Pflegecremes festgestellt. Drei zertifizierte Naturkosmetikprodukte und 6 konventionelle Cremes erhielten die Gesamtnote „gut“. Darunter die im heimischen Handel erhältliche Weleda Glättende Tagespflege Wildrose (22,48 Euro für 50 Milliliter) und die Balea Q10 Anti-Falten Tagescreme LSF 15 (1,95 Euro für 50 Milliliter). Zwei Cremes fielen aufgrund problematischer Duftstoffe wie Lilial oder künstlichem Moschusduft und bedenklicher Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate und MOAH mit „ungenügend“ durch.