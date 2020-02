Kleine Zeitung +

Valentinstag Wäscheverkäuferin: "Manche Männer bringen BH der Frau zum Vergleich mit"

Blumen, Pralinen und Wäsche zählen zu den klassischen Valentinstagsgeschenken. Kein Wunder also, dass in den Dessous-Abteilungen Hochsaison herrscht. Was man hier erlebt, berichtet Wäscheverkäuferin Ramona Lappi.