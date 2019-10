Die „Jesus Shoes“ von Nike kommen mit Blutstropfen, Kruzifix, einem Bibelvers und Weihwasser in der Sohle daher. Für "arme Sünder" sind sie nichts.

Neue "Jesus Shoes" von Nike und MSCHF © Nike/KK

Die New Yorker Firma MSCHF hat gemeinsam mit Nike die Sneakers "Air Max 97" herausgebracht, die jetzt in einer stark limitierten Auflage - auch unter dem Namen "Jesus Shoes" verkauft werden.

Die Sneakers kommen in reinem Weiß daher und sind mit allerhand heiligen Features bestückt: An der Lasche prangt ein roter Blutstropfen, an den Schnürsenkeln ist ein goldenes Kruzifix befestigt.

". . . und die Jünger erschraken"

Jeweils an der Außenseite ist in Schwarz der Schriftzug MT. 14:25 aufgedruckt: Ein Matthäus-Vers aus dem Neuen Testament: „Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger auf dem Meer gehen sahen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!“

Anstelle der namensgebenden „Air“-Sohle befinden sich in den Luftkammern der Jesus Shoes 66 Kubikzentimeter Weihwasser. Wasser aus dem Jordan, das nach der Entnahme aus dem Fluss von einem Priester gesegnet worden sein soll. Das hat natürlich seinen Preis: Die „Jesus Shoes“ kosten pro Paar 3000 Dollar, also rund 2740 Euro.