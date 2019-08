Hochzeit auf Capri Heidi Klum lüftete Brautkleid-Geheimnis

Facebook

© Willy Sanjuan/Invision/AP

Knapp zwei Wochen nach ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz (29) hat Heidi Klum (46) das Geheimnis um ihr Brautkleid gelüftet. In einem Instagram-Video mit dem Vermerk "My dream wedding dress" verriet das Model, dass ihr Kleid vom Modehaus Valentino und dessen Designer Pierpaola Piccioli stammte.

Am 3. August hatten das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri ihre Hochzeit gefeiert. Klum trug dabei ein weißes, wallendes Brautkleid.

Das Video zeige sie bei der zweiten Anprobe in Paris, erzählt Klum in dem Instagram-Post. Das Kleid sei "von Romantik und Leichtigkeit" inspiriert, erklärt Stardesigner Piccioli. Tom habe sich ein Prinzessinnenkleid gewünscht, plaudert Klum in dem Clip aus. Strahlend läuft sie in der bodenlangen, ausladenden und schulterfreien Robe durch das Modeatelier. Er habe ein "fabelhaftes" Kleid entworfen, bedankt sich Klum bei Piccioli.