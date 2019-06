Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Organisationstalent Marie Kondo: Hat sie geklaut? © Netflix

Marie Kondo (34) löste mit ihrem Buch "The Life-Changing Magic of Tidying Up" und ihrer Netflix Show "Tidying Up with Marie Kondo" einen weltweiten Hype aus und wurde berühmt. Über elf Millionen Bücher hat die 34-Jährige verkauft. Jetzt muss sie sich schweren Vorwürfen stellen.

KonMari- oder Linda-Koppersmith-Methode?

Die vertikale Faltmethode, die als KonMari-Methode bekannt ist soll eigentlich von Linda Koppersmith (59) „The Beverly Hills Organizer" erfunden worden sein. "Was Marie ihre KonMari-Methode nennt, ist eine Falttechnik, die ich vor 27 Jahren erfunden habe. Sie ist in meinem Buch von 2005 veröffentlicht worden, sie wurde jahrelang in der TV-Show 'Clean House' präsentiert und ist auf meinen YouTube-Videos zu sehen", so Koppersmith zu der US-Plattform Page Six. Die 59-Jährige ist schon seit über 30 Jahren im Geschäft und entrümpelte für Promis wie Orlando Bloom, Serena Williams und Jennifer Lopez.

Koppersmith fühlt sich beklaut

"Ich bin eine Pionierin im Ordnungs-Business. Ich habe 1989 angefangen...ich habe die aufrechte Faltmethode erfunden, als meine Tochter drei Jahre alt war, um ihre Schubladen zu organisieren, damit sie alles darin sehen kann. Ich habe viele, viele Jahre lang gezeigt, dass der gefaltete Gegenstand aufrecht stehen sollte", so die 59-Jährige. Sie zeigt sich verärgert über den Ruhm, den Kondo mit, angeblich, ihrer Faltmethode gewonnen hat. Am meisten störe sie, dass Marie Kondo niemand danach gefragt habe, wie sie auf die Idee des aufrechten Faltens gekommen sei.

Doch offen bleibt, ob Marie Kondo wirklich von Koppersmith geklaut hat. Bis jetzt hat sich die Japanerin nämlich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.