Otto Versand bewirbt neue Trachtenlinie mit einem schwulen Paar in Lederhose und tritt damit heftige Reaktionen auf Facebook los. Geschäftsführer und Social Media-Team reagieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

"Egal, auf wen du stehst, #trachtgehtimmer" lautet der Slogan zur neuen Trachtenlinie des Versandhändlers Otto, der nun eine Welle an Reaktionen losgetreten hat. Neben homophoben und lobenden Postings begannen die User auch gegenseitig zu beschimpfen.

Otto-Österreich Geschäftsführer Harald Gutschi teilte nun laut futurezone.at mit, trotzdem an der Kampagne festhalten zu wollen.

Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der auch gleichgeschlechtliche Menschen heiraten dürfen. Viele tun das in Tracht, es ist Teil unseres Lebens, und das wollen wir auch abbilden. Harald Gutschi, Otto-Österreich-Geschäftsführer

Aufgrund der zahlreichen negativen Kommentare reagierte das Social Media-Team von Otto und veröffentlichte eine Stellungnahme zur Kampagne. ©

Für Aufregung sorgte auch, dass Sänger Andreas Gabalier, der einer neuen Trachtenlinie bei Otto seinen Namen geliehen hat, auch auf der Startseite des Händlers neben der Kampagne zu sehen ist. Gabalier war in letzter Zeit durch Äußerungen aufgefallen in denen er zum Beispiel die Abbildung von Homosexualität in den Medien kritisierte.

In einem Interview mit der deutschen Zeitung "Welt" sagt er zum Beispiel: "Man muss doch nicht jeden Tag schmusende Männlein in der Zeitung oder auf Plakaten drucken. Das löst das Gegenteil aus. Abwehr, Überdruss, Antipathie, selbst bei Leuten, die es doch eigentlich tolerieren."