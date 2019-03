Schwungvoll in die neuen Zeiten: Männer in Röcken sind hierzulande noch immer in der Minderheit. Höchste Zeit, dass den Herren der Schöpfung der Knopf aufgeht.

Links und rechts: Röcke von Designer Rick Owens. Bildmitte: Sean Connery im Schottenrock © APA, AP, AFP

Man(n) muss sich heutzutage schon ordentlich anstrengen, um noch zu provozieren. Erstaunlich, dass man in dieser Welt, die schon fast alles einmal gesehen hat, noch mit einem Kleidungsstück für Aufsehen sorgen kann. Aber Schauspieler Billy Porter hat das mit seinem Smokingkleid bei den Oscars geschafft. Aber nicht um der Provokation willen, sondern als Statement: „Mein Ziel ist es, durch das, was ich trage, eine wandelnde politische Botschaft zu sein. Ich will Erwartungen brechen“, so Billy Porter zur „Vogue“.



Und es zeigt sich einmal mehr: Kleidung ist nie nur Kleidung. Sie kann einengen und befreien. Einengen, weil gesellschaftliche Konventionen daran geknüpft sind. Befreien, wenn man sich davon lossagt. Und dieser Akt der Lossagung ist durchaus ein Politikum: Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ertrugen sich, im wahrsten Sinne des Wortes, Frauen unter viel Schmähungen die Hose. Zuvor war sie für Frauen für Jahrhunderte in Europa und den USA verboten bis verpönt.

